Haberler

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 3 belde için saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes devam etmesine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Ansariyye, Gassaniyye ve Yukarı Humin beldelerini hedef alacağını duyurarak halkı evlerini terk etmeye çağırdı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 3 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Ansariyye, Gassaniyye ve Yukarı Yukarı Humin beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, Gassaniyye ve Yukarı Humin beldeleri sakinlerinden bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını, Ansariyye sakinlerinden ise Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu daha önce de ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde onlarca köy ve belde için saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorlamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor

Ve AK Parti sahaya iniyor
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor