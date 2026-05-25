Haberler

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da 10 belde için saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki 10 belde için saldırı tehdidi yayınladı ve bölge halkından 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki 10 belde için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Aşağı Nebatiye, Lavziyye, Secid, Ayn Kana, Haruf, Zıbdin, Kefer Rumman, Düveyr, Adşit Şakif beldeleri ile doğudaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Meydun beldesini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgeleri başta olmak üzere birçok beldeye yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerinde daha önce de pek çok belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

TBMM'ye yaptığı yürüyüşle ilgili harekete geçildi
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Geceyi kana bulayan kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Akaryakıt için iyi haber! Petrol 100 doların altına geriledi

Akaryakıt için iyi haber! Petrol sert düştü
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Demir çubuk yüklü kamyon faciası! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi