İsrail, Almanya'nın "Arrow 3" alımına ilişkin anlaşmayı genişletme kararını onayladığını duyurdu

İsrail, Almanya Federal Meclisinin (Bundestag) Arrow 3 hava savunma sistemi alımına ilişkin 2 yıl önce imzalanan anlaşmayı genişletme kararını onayladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ek sözleşme ile Almanya'ya 3,1 milyar dolar değerinde Arrow 3 hava savunma sistemi satışının gerçekleşeceği bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın ek alım sözleşmesinin Arrow 3 hava savunma sistemlerinin üretim hızını önemli ölçüde arttıracağı ve yeteneklerini önemli ölçüde geliştireceği kaydedildi.

Berlin yönetimi, İsrail ile Arrow 3 alımına ilişkin iki yıl önce 3,6 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı. Yapılan ek sözleşme ile Almanya, İsrail'den toplamda 6,7 milyar dolar değerinde Arrow 3 uzun menzilli füze savunma sistemi alacak.

İki yıl önce imzalanan anlaşma çerçevesinde Arrow 3 hava savunma füzeleri bu ay Almanya'ya teslim edilmişti.

Almanya, 3,6 milyar avro tutarındaki savunma anlaşması kapsamında, İsrail dışında sistemi kullanan ilk ülke olmuştu.

İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa geliştirilen Arrow 3'ün "atmosferin dışında, uzayın başlangıcında" düşman füzelerini doğrudan vuruşla imha edebilme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.