Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman, Mossad Direktörü olarak atandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ı Mossad'ın yeni direktörü olarak atadı. Goffman, 2 Haziran'da David Barnea'dan görevi devralacak ve 5 yıl boyunca bu görevi yürütecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Goffman'ın, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın direktörlüğüne atandığı duyuruldu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tümgeneral Roman Goffman'ın Mossad Direktörü olarak atanmasının onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, eski İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Asher Grunis başkanlığındaki komitenin onayının ardından Başbakan Netanyahu'nun Goffman'ın atanmasına ilişkin mektubu imzaladığı kaydedildi.

Netanyahu'nun, askeri sekreteri Roman Goffman'ı, Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı almasının emniyet teşkilatı içinde itirazların yükselmesine sebep olduğu basına yansımıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, eski üst düzey Mossad yetkililerinin, Goffman'ın atanmasını, istihbarat geçmişi veya Mossad'ın temel faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığı için eleştirdiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

