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İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin yetkilileri, ulusal birlik hükümeti kurulmasını görüşmek amacıyla ikinci kez toplantı yaptı.

İsrailli Walla haber sitesi, dört buçuk saat süren toplantıda heyetlerin ele aldığı konuların neredeyse hiçbirinde uzlaşıya varamadığını aktardı.

Haberde, müzakere heyetlerinin ulusal birlik hükümetinin kurulmasına ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda başbakanlık rotasyonu konusuna değinilmediği kaydedildi.

Görüşülen konular arasında yargı düzenlemesi, Ultra-Ortodoksların (Harediler) askere alınması, 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasının yer aldığı belirtildi.

İsrail'de Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Yashar Partisi heyeti, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nin olası bir ulusal birlik hükümetinin dışında bırakılmasını talep etti.

Likud Partisi heyeti ise bu yönde bir taahhüt vermeyi reddetti.

Likud ile Yashar heyetleri görüşmeleri sürdürecek

Likud ve Yashar partilerinin bugün gerçekleştirdiği dört saati aşan müzakerenin ardından bir görüşme daha yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Yashar ve Likud partilerinden yapılan ortak açıklamada, olası ulusal birlik hükümeti kurulmasına ilişkin ek görüşmelerin gerçekleştirileceği açıklandı.

Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih verilmedi.

Hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verilmişti

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

Kaynak: AA