İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler Askerlik Tasviyesine Karşı Protesto Düzenledi

Güncelleme:
İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyerek 'ölüm askerlikten iyidir' sloganını attılar. Gözaltına alınan üç Haredi için düzenlenen eylemlerde yollar trafiğe kapatıldı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudiler (Haredi), askerlikten kaçtıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alınmasını "ölüm askerlikten iyidir" sloganıyla protesto etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, binlerce Haredi, Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak, Kudüs ve Safed şehirlerinde yolları trafiğe kapatarak zorunlu askerlik uygulamasına tepki gösterdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Haredilerin "Ölüm askerlikten iyidir. Orduya değil hapse gireriz." sloganıyla gösteri düzenlediği belirtildi.

Kanal 10 televizyonu da 3 Haredi'nin gözaltına alınmasının ardından Bney Brak, Kudüs ve Safed'de yapılan gösterilerde yolların trafiğe kapatıldığını ve geçen araçlara taş atıldığını kaydetti.

Israel Hayom gazetesi ise yüzlerce Haredi'nin, Kfar Yona yakınlarındaki Beit Lid askeri üssünde bulunan 10 numaralı askeri cezaevi önünde, askerlikten kaçtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması talebiyle eylem yaptığını aktardı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin geçen yıl aldığı "Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere alınması ve askerlik hizmetini reddeden dini kurumlara mali desteğin kesilmesi" kararı sonrasında Harediler, askerlik karşıtı gösteriler düzenliyor.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İsrail'de Harediler, nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor. Dini eğitimlerine devam etmek istediklerini söyleyen Harediler, askerlik hizmetinin kendi inanç sistemleriyle bağdaşmadığını ve dini kimliklerini tehdit edeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Haberler.com
