İsrail'de Tecavüz Görüntüleri Skandalı: Eski Askeri Başsavcı'nın Tutukluluğu Uzatıldı

İsrail'de Gazze'den alıkonan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırma suçlamasıyla gözaltına alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin tutukluluk süresi uzatıldı.

Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi, İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmakla dün gece gözaltına alınan eski Askeri Başsavcı Yerushalmi ile askeri savcı Matan Solomoş'un tutukluluk süresini soruşturmanın engellenmesi ihtimaline karşı 2 gün daha uzattı.

Tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Başsavcı Yerushalmi, baskılar nedeniyle geçen hafta istifa etmişti.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e geçen cuma sunduğu istifa mektubunda, İsrail askerlerinin Filistinli esire tecavüz görüntülerini kendisinin basına sızdırdığını itiraf ettiği aktarılan Yerushalmi, mahkemenin gözaltı süresini uzatma kararına itiraz etti.

Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına yönelik itirazı reddedildi.

Görüntüleri sızdırmakla suçlanan askeri başsavcının kayıp telefonu tartışılıyor

Tecavüz görüntülerini basına sızdırdığı iddiasıyla aşırı sağcı İsrailli bakanların hedefindeki Askeri Başsavcı Yerushalmi'nin kayıp telefonu tartışılıyor.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, başsavcının telefonunun bulunması halinde hükümetle arası açık olan Başsavcı Gali Baharav-Miara aleyhinde de delillerin ortaya çıkacağını iddia etti.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise dün kendisine uzun süre ulaşılamadığı için polis ve ordunun arama çalışmalarının ardından bulunan Askeri Başsavcının intihar girişimi süsüyle delilleri karartmak ve telefonunu yok etmek istediğini ileri sürdü.

Smotrich, "Askeri Başsavcı intihar girişimini yalnızca telefonunu yok etmek ve delillleri karatmak amacıyla mı planladı? Eğer öyleyse, böyle bir suç örüntüsüne sahip bir kişinin birkaç gün öncesine kadar askeri yargı sisteminin başında görev yapmış olması nasıl mümkün olabilir? Askeri Başsavcı ne biliyordu?" dedi.

İsrail polisi ve ordusu, istifa eden Askeri Başsavcı Yerushalmi'den uzun süre haber alınamaması nedeniyle arama çalışmaları başlatmıştı.

Yerel basın, bir kaç saat süren aramanın ardından bulunan Yerushalmi'nin ailesine "intihar notu" bıraktığını aktarmıştı.

Görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde bir esirin cinsel işkenceye maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

Sde Teiman'daki cinsel işkence görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.