İsrail'de seçilen 16 milletvekili Batı Şeria'daki yerleşimlerde yaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de 27 Ekim seçimleriyle Meclis'e girmeye hak kazanan milletvekillerinin 16'sı gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yerleşimlerde yaşıyor.

İsrail'de "Akıllıca Seçim Yapın" isimli vakıf, yaptığı araştırmada 120 sandalyeli İsrail Meclisi'ne seçilen vekillere ilişkin bilgiler paylaştı.

Araştırma, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsraillilerin sayısı nüfusun yüzde 5,1'ini oluşturmasına rağmen, seçilen milletvekillerinin yüzde 13,3'ünün Filistin topraklarından gasbedilerek kurulan yerleşimlerde yaşadığını ortaya koydu.

İsrail Meclisi'nin 120 milletvekilinden 16'sının işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinde yaşadığını gösteren araştırmada, söz konusu vekillerin büyük kısmının geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun son koalisyonunu oluşturan Likud, Yahudi Gücü, Dini Siyonizm, Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri ile Yahudi muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi'nden olduğu aktarıldı.

Araştırmada, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Avigdor Liberman, Orit Strock, Moshe Feiglin ve Amichai Eliyahu'nun da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimlerde yaşadığı belirtildi.

Seçimlerde 62 milletvekilinin koltuğunu koruduğu, 46 yeni milletvekilinin parlamentoya girdiği ve 12 milletvekilinin ise bir süre aradan sonra tekrar seçildiği kaydedilen çalışmada, milletvekillerinin 88'inin İsrail ordusunda görev yaptığı ve 3'ünün eşcinsel olduğu kaydedildi.

Çalışmada, yeniden şekillenen İsrail Meclisi'nde vekillerin yaş ortalamasının 53,3 olduğu aktarıldı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nin verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrailli sayısı 500 bini aşarken, ek olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan İsrailli sayısı 250 bine yaklaştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarına göre, geçici Başbakan Netanyahu'yu destekleyen kamp 53 sandalye kazanırken Netanyahu muhalifleri 67 milletvekili çıkarmıştı.

Muhalefet kanadındaki İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekiliyle tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümet kurma yetkisini muhalefet kanadındaki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermişti.

Kaynak: AA