İsrail'de Portekiz Vatandaşlığı İçin Uzun Kuyruklar

İsrail'de binlerce kişi, Portekiz vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmak üzere büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Times of Israel internet sitesinin haberine göre, Portekiz'in Tel Aviv Büyükelçiliği önünde binlerce İsrailli, vatandaşlık başvurusu yapmak için sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Büyükelçilik tarafından, internet üzerinden işleyen randevu sistemindeki yoğunluğu aşmak üzere "eski günlere dönüş" adıyla düzenlenen yüz yüze randevu günü büyük ilgi gördü.

Habere göre, Büyükelçilik girişinden yer altı otoparkına kadar uzanan kuyruktaki İsrailliler, Portekiz vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmak ya da Portekiz pasaportlarının süresini uzatmak için bekledi.

İsraillilerin Portekiz vatandaşlığı

Portekiz, 2015'te kabul ettiği yasayla, 16. yüzyıldaki Engizisyon döneminde mağdur olan Seferad Yahudilerine vatandaşlık başvurusu hakkı tanıdı. Ancak başvuruların yoğunluğu sebebiyle Portekiz hükümeti 2023'te yasanın amacına ulaştığını belirterek, başvuru için kısıtlayıcı şartlar getirmişti.

İsraillilerin AB ülkelerinde serbest dolaşım, daha düşük yaşam maliyeti, Avrupa üniversitelerine daha kolay kabul ve daha düşük eğitim ücretleri için Portekiz vatandaşlığı almak istediği ifade ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana ikinci bir pasaport almak isteyen İsraillilerin sayısının yükseldiği, on binlerce İsraillinin ülkeyi terk ettiği ve Portekiz vatandaşlığına rağbetin arttığı görülüyor.