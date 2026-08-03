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Timsahlı hapishane planına mahkeme freni

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İsrail mahkemesi, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Filistinli esirlerin tutulduğu hapishane çevresine timsah dolu hendekler kurulması planını geçici olarak durdurdu. Karar, hayvan hakları kuruluşunun dilekçesi üzerine alındı; hükümetin yanıtı için 16 Ağustos'a kadar süre tanındı.

İsrail'de mahkeme, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tartışmalı "Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin çevresine timsahlarla dolu hendekler kurulması" planını geçici olarak durdurdu.

İsrail merkezli i24 News'in haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planının, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına karar verdi.

Karar, "Let the Animals Live" isimli hayvan hakları kuruluşu tarafından sunulan acil durum dilekçesinin ardından geldi.

Hükümetin, mahkemeye yanıt vermesi için 16 Ağustos'a kadar süresi bulunuyor.

Mahkemenin kararına yanıt veren aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ise söz konusu planın durdurulmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir, yargı müdahalesinin, hükümetin hapishane güvenliğini artırmak için tasarlanan bir girişimi uygulamasını engellediğini savunarak İsrail yargı sistemine yönelik uzun süredir devam eden eleştirilerini yineledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, aralık ayında Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere "timsahlarla çevrili hendekler" kurulmasını önermişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik ihlaller de giderek arttı.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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