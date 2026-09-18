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İsrail'de Lübnanlı bir ajanla iletişime geçtiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

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İsrail'in kuzeyindeki Filistinlilerin yaşadığı Mecdel Kurum kasabasında bir kişinin Lübnanlı bir ajanla temasa geçtiği ve güvenlik suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Filistinlilerin yaşadığı Mecdel Kurum kasabasında bir kişinin Lübnanlı bir ajanla temasa geçtiği ve güvenlik suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamaya göre, 32 yaşındaki şahıs, polis teşkilatının yolsuzlukla mücadele birimi "Lahav 433"ün yürüttüğü soruşturma sonucu yakın dönemde gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın Lübnanlı bir ajanla temasa geçtiği ve güvenlik suçıu teşkil eden faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Lübnanlı ajanın "güvenlik suçu teşkil eden" faaliyetleri karşılığında gözaltına alınan şahsın adresine satın aldığı çeşitli ürünleri göndererek ödeme yaptığı aktarıldı.

Şahıs hakkındaki iddianamenin pazar günü Hayfa Bölge Mahkemesi'ne sunulması bekleniyor.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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