İran'ın misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İsrail, İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

TEL ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ve korunaklı bölgelere girilmesi gerektiği kaydedildi.

İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Tel Aviv'de önleme füzelerinin ateşlendiği görülürken gökyüzünden güçlü patlama sesleri geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki birçok kentin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, "henüz" bir isabet ya da yaralanmaya ilişkin bildirim alınmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail ordusu, tehlikenin sona erdiğini ve sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
