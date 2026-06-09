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İsrail'de İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla bir Hayfa sakininin gözaltına alındığı duyuruldu

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İsrail iç istihbaratı Şin-Bet ve emniyetin ortak operasyonunda, İran istihbaratı adına casusluk yaptığı iddiasıyla Hayfa sakini Ranan Ohana gözaltına alındı. Şüphelinin kripto para karşılığında hassas bölgelerin fotoğraflarını çektiği belirlendi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonda İran istihbaratı adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü suçlamasıyla 44 yaşındaki Hayfa sakini Ranan Ohana'nın gözaltına alındığı açıklandı.

Ynet sitesinin haberine göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve emniyetin ortak operasyonu sonucu, Mayıs 2026'da yakalanan Ohana, İran istihbarat görevlileri adına güvenlik tehdidi oluşturan faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.

Yürütülen soruşturmada, şüphelinin bir İran ajanına çalıştığını bilmesine rağmen kripto para karşılığında hassas bölgelerin fotoğraflarını çektiği belirtiliyor.

Söz konusu şahsın bu gizli görevleri, İsrail'in İran'a saldırdığı dönemi de kapsayan Ocak-Mart 2026 ayları arasında gerçekleştirdiği belirlendi.

Ohana hakkındaki resmi iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulması bekleniyor.

İsrail makamları son yıllarda, İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almış ve haklarında casusluk suçlamasıyla işlem başlatmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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