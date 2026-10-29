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İsrail'de hiçbir blok 61 sandalyeye ulaşamadı, Arap partileri 19 ile rekor kırdı

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İsrail'de oyların yüzde 93'ünden fazlası sayıldığında iktidar bloku 53, muhalefet bloku 48 sandalye aldı. Hiçbir blok 61 çoğunluğa ulaşamazken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekiliyle rekor kırdı.

İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından oyların yüzde 93'ünden fazlası sayılırken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 19 milletvekili çıkararak rekor kırdığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, oyların yüzde 93'ü sayıldığında Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, muhalefet bloku ise 48 sandalye elde etti.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, ne Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku ne de eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili çoğunluğuna ulaşabildi.

Mevcut tabloda, iktidardaki Netanyahu'nun Likud Partisi 26 sandalyeyle birinci parti konumundayken, Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Daha önceki seçimlerde 16 sandalye kazanan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise milletvekili sayısını 3 artırarak 19'a yükseltti. Bu sonuç, Arap partilerinin İsrail parlamentosu tarihinde ulaştığı en yüksek temsil düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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