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İsrail'de Hayfa yakınında kara yoluna düşen uçakta 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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İsrail'in kuzeyindeki Hayfa yakınlarında 65 numaralı kara yolu civarına düşen küçük uçakta 1 kişi öldü, diğeri ağır yaralandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken bölgede yangın çıktı, 65 numaralı kara yolu trafiğe kapatıldı ve uçağın tarım uçağı olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında, 65 numaralı kara yolu yakınına düşen küçük uçaktaki 1 kişinin öldüğü diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberde, İsrail'in kuzeyinde küçük bir uçağın 65 numaralı kara yolu yakınına düştüğü belirtildi.

Kazada uçakta bulunan bir kişinin öldüğü, diğer kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Uçağın düştüğü bölgede yangın çıkarken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uçağın düşmesi nedeniyle 65 numaralı kara yolu trafiğe kapatılırken, sürücülerden bölgeden uzak durmaları istendi.

Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre, açık bir alana düşerek alev alan hava aracının tarım uçağı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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