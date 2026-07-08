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İsrail'de hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesine saldırı düzenlendi

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İsrail'de hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisi, maskeli bir saldırgan tarafından kaldırım taşıyla cam girişi paramparça edilerek hedef alındı. İsrail Gazeteciler Sendikası, aşırı sağın medyaya yönelik saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

İsrail'de hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisi, gece saatlerinde maskeli bir saldırganın cam girişi, kaldırım taşı fırlatarak paramparça etmesiyle hedef alındı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde maskeli bir saldırgan hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisine saldırdı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın, girişin hemen yakınındaki metal güvenlik kapısından kolunu uzatarak cam kapıya kaldırım taşı fırlattığını gösteriyor.

İlk denemesinde başarısız olan saldırgan, ikinci kez kaldırım taşı fırlatarak bu defa girişi paramparça ediyor ve ardından hızla olay yerinden kaçıyor.

İsrail'de 5 Temmuz'da da Kanal 12 televizyonuna saldırı düzenlenmişti.

İsrail Gazeteciler Sendikasından aşırı sağın medyaya yönelik saldırılarına karşı uyarı

İsrail Gazeteciler Sendikası, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu ve temsilcileri tarafından yayılan mesajlar ile bu şiddet olaylarının silsilesi arasında doğrudan bir bağ vardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu mesajların gazetecileri düşman olarak sınıflandırdığı ve medya kuruluşlarını hedef tahtasına koyduğu vurgulanırken, koalisyonun İsrail'deki özgür medyayı bastırmayı amaçlayan sert bir kampanya yürüttüğü ve hükümetle ittifak kurmayı seçen medya organlarına teşvikler sağlandığı aktarıldı.

"Bu atmosfer, gazetecilere yönelik fiziksel saldırılara, internet üzerinden hakaret yağmuruna ve ölüm tehdidi mesajlarına dönüşüyor. Bir seçim kampanyasının ortasında bu durum, fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, aşırı sağın medyaya yönelik saldırılarına karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'de hükümetteki sağ partiler, medyaya ve muhalif gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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