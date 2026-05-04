İsrail'de Güvenlik Kabinesi toplantısı gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığından gece yapılması planlanan Güvenlik Kabinesi toplantısının gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail Başbakanlık Ofisi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kabine üyesi bakanlara iptale ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin müzakerelerde 14 maddelik teklifini "kabul edilemez" bulduğunu duyurmasının ardından Netanyahu'nun sınırlı sayıda güvenlik kabinesi üyesi ve askeri yetkililerle sabah saatlerine kadar güvenlik değerlendirmesi toplantısı yaptığı aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN, dün yapılması beklenen ancak bugüne ertelenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması ihtimalinin ele alınacağını yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, pazar günü KAN'a yaptığı açıklamada, İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklifine ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

IRNA'nın haberinde, "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
