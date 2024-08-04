İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden çatışmalarda en az 10 bin İsrail askerinin öldüğünü veya yaralandığını yazdı.

ORDUYA GÖRE BU RAKAM 689

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı. İsrail ordusunun son verilerine göre ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 329'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 689 asker öldü, 4 bin 252 asker yaralandı.

HER AY 1000 ASKER REHABİLİTASYONA SEVK EDİLİYOR

Gazetenin haberinde ayrıca her ay yaklaşık 1000 askerin, Gazze'deki çatışmalarda yaralandıktan sonra Savunma Bakanlığına bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine sevk edildiği kaydedildi. Haberde, meclisin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylanmadan tatile girmesi de eleştirildi.

"ASKERLER 10 AYDIR ELVERİŞSİZ ŞARTLARDA SAVAŞIYOR"

Haberde ayrıca Gazze'nin güneyinde aktif görev yapan, Nahal Tugayındaki bir askerin babasının, "Askerler, düşman topraklarında, elverişsiz koşullar altında, art arda 10 aydır savaşıyor. İsrail'in girdiği savaşların tarihinde, hatta 1948'de bile böyle bir durum yaşanmadı." ifadesine yer verildi. Habere göre, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde gözetleme biriminde görev yapan ve gelecek ay terhis edilmeleri beklenen kadın askerlere, dört ay daha görev yapacakları "keyfi olarak" bildirildi.

Askerlerden birinin annesi, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını, yanıt verilmediğini ve emri vaki yapıldığını söyledi. İsrail hükümeti, 14 Temmuz'da, zorunlu askerlik süresinin 32 aydan 36 aya çıkarılması yönündeki yasa tasarısını onaylamış, söz konusu tasarı görev süresi bitmek üzere olan askerler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ancak kanun yürürlüğe girmeden İsrail meclisi 22 Temmuz'dan ekim ayının ortalarına kadar tatile girmişti.