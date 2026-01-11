İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in suçla mücadeledeki hareketsizliğini protesto etti

İsrail vatandaşı yüzlerce Filistinli, Arap toplumunda artan suç oranlarına karşı hükümetin etkisizliğini ve İsrail'deki Arap beldesi Tarabin'de polisin uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinin önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 300 kişi katıldı.

Gösteriye katılan Arap millettvekilleri Eymen Avde, Ayida Toman Süleyman ve Mansur Abbas, İsrail polisinin suçla mücadelede başarısız olduğunu belirtti.

Avde, burada yaptığı konuşmada, "Polise güvenim yok. Çocuklarımızın hayatı normal değilse, bu ülkede hiçbir şey normal olmamalıdır. Gerçek bir sivil itaatsizlik sürecine girmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Protesto, geçen hafta, Tarabin beldesinde polis operasyonları sırasında bir Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlendi.

İsrail basınına göre, 2026 yılının başından bu yana İsrail içinde eşi benzeri görülmemiş şiddet olaylarında 16 Filistinli vatandaş hayatını kaybetti.

İsrail vatandaşı Filistinliler nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

Filistinli vatandaşlar, ekonomik dışlanma ve siyasi ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade ediyor.