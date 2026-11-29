Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile değişim bloğundaki Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett arasındaki görüşmeden koalisyon anlaşması çıkmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Eisenkot'un geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından değişim bloğu partilerinin müzakereleri yürüttüğü Herzliya'daki otele geldiğini aktardı.

Haberde, Eisenkot-Bennett ikilisinin yaptığı görüşmenin bir saatten kısa sürdüğü belirtilirken beklenenin aksine görüşme sonrası bir koalisyon anlaşması duyurulmadı.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, liderlerin hükümet kurmaya yönelik temaslarının sona erdiği, partilerin müzakere heyetlerinin görüşmesinin sürdüğü aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu, Yashar ve Birlikte partileri arasındaki görüşmede ilerleme kaydedildiğini ve Bennett'in anlaşma öncesinde hükümette kimlerin yer alacağını görmek istediğini ileri sürdü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi, Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği ile de görüşmelerini sürdürdü.

Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği temsilcisi Boaz Ben-Zur ile Eisenkot'un müzakere ekibinin bir araya geldiği, sabah saatlerinde ise Ben-Zur'un kendi partisinin temsilcileriyle uzun bir görüşme yaptığı aktarıldı.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Değişim blokunda yer alan liderlerden Liberman, Golan ve Yair Lapid Netanyahu ile "birlik hükümeti" kurulmasına karşı çıkarken Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett, böyle bir hükümetin kurulmasını savunmuştu.

Netanyahu'nun, "birlik hükümeti" kurulması için dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı almayı kabul edeceğini açıklamasının ardından yapılan Eisenkot-Netanyahu görüşmesinden anlaşma çıkmamıştı.

Kaynak: AA