Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'de Değişim Bloğu, Ekim 2023 olaylarına soruşturma için Meclise tasarı sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'de Değişim Bloğu, Ekim 2023 olaylarında hükümetin sorumluluğu için resmi soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı Meclise sundu. Blok, başbakanın görev süresine üst sınır getirilmesi ve 'yargı darbesi' diye eleştirilen düzenlemelerin iptali için tasarıları sundu.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nun, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi soruşturma komisyonu kurulması amacıyla Meclise yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, gruptan yapılan açıklamada "Değişim Bloğu"nun Meclise sunduğu yasa tasarılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ekim 2023 olaylarında hükümetin sorumluluğunun araştırılması amacıyla resmi soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısının yanı sıra başbakanın görev süresine üst sınır getirilmesini amaçlayan bir başka tasarının da sunulduğu belirtildi.

Netanyahu'nun "yasal düzenlemelerinin" iptali için de tasarı sunuldu

Hükümet Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören bir tasarı ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargı darbesi" olarak eleştirilen yasal düzenlemelerinin iptalini amaçlayan başka bir tasarının da Meclise sunulduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkum edilmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Netanyahu, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

İsrail tarihinin en büyük istihbarat, askeri ve güvenlik başarısızlıklarından biri olarak nitelendirilen Ekim 2023 olaylarından orduyu sorumlu tutan Netanyahu, kendisinin herhangi bir sorumluluğu bulunduğunu reddederek resmi soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkıyor.

Kaynak: AA
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'a savcılıkta hesabına yapılan 205 ödeme soruldu

Ahmet Şık'ın eşine 205 ödeme soruldu! İşte savcılıkta verdiği yanıt
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması

Yasak aşkın ucu Beyaz Saray'a uzandı! Faturası ağır olabilir
İstanbul'da D-100'de İncirli çilesi! Yan yol kapandı, 5 dakikalık yol 45 dakika sürdü

5 dakikalık yol 45 dakika sürdü! Taksici tek kelimeyle özetledi
Heidi Klum, 17 yaş küçük eşiyle yatta aşk tazeledi

Yaş farkına inat! Genç eşini öpmelere doyamadı
Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti

Teklif üstüne teklif alan oyuncu kararını verdi
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Okan hocanın ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi

Bomba iddia! Bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti yolunda
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Ahmet Şık'ın eşi gözaltına alındı! İddia vahim