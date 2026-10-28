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İsrail'de çift zarf hariç Netanyahu bloku 53, Eisenkot bloku 48 sandalyede kaldı

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İsrail'de 'çift zarf' oyları hariç sandık sayımı tamamlandı; Netanyahu bloku 53, Eisenkot bloku 48 milletvekilinde kaldı. Bu sonuçla 120 sandalyeli Meclis'te 61 desteğe ulaşılamıyor; Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekiliyle kilit konumda.

İsrail seçimlerinde asker, diplomat, mahkum gibi kendi sandığında oy kullanamayan seçmenlerin "çift zarf" olarak isimlendirilen oyları hariç, sandıkların hepsinin sayımı tamamlandı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun paylaştığı bilgiye göre, yerel saat ile 14.30 (TSİ 15: 30) itibarıyla "çift zarf" hariç sayılan tüm sandıklarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

Tüm sayımın böyle sonuçlanması durumunda, hem Eisenkot hem Netanyahu blokları 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamıyor.

Açılan sandıklar, toplam oyların yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor. Şu ana kadar sayılan kesinleşmemiş resmi sonuçlarla, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor ve kilit konumda değerlendiriliyor.

Üç partinin birleşiminden oluşan Ortak Liste 12, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin ise 7 milletvekili çıkarıyor.

Mevcut tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 26 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye bandında seyrediyor.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredileri) temsil eden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin 7'şer, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6 milletvekili elde etmesi öngörülüyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre yaklaşık 600 bin civarında olan çift zarf oylarının sayımının bu gece başlaması ve yarın tamamlanması bekleniyor. Bu oylar toplam oy oranının yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor.

Milletvekili dağılımında birkaç değişiklik olması ihtimaline karşın Netanyahu ya da rakibi Eisenkot'un hükümet kuracak yeterli çoğunluğu sağlayamadığı senaryo geçerliliğini koruyor.

?İsrail'de diplomatlar, orduda, hastanelerde veya cezaevlerinde olup seçim noktalarına gidemeyen seçmenler, "çift zarf" usulüyle oylarını kullanıyor. İsrail basınına göre, "çift zarf" sistemiyle oy kullanan ordu mensubu sayısına ilişkin bilgi paylaşılmamasına rağmen katılımın orduda seçime katılım oranın yüzde 80'e yaklaştığı belirtildi.

Kaynak: AA
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