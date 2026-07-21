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İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e suikast planladığı iddiasıyla 1 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e suikast planladığı iddiasıyla Filistinli bir şüpheli gözaltına alındı. Bakan, suikast girişimlerine rağmen Filistinlilere yönelik baskı politikalarını sürdüreceğini açıkladı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e suikast planladığı iddiasıyla bir Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), Muhammed Avad'ı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı kuzeydeki Nasıra kentinde gözaltına aldı.

29 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Avad'ın Ben-Gvir'e suikast düzenlemeyi planladığı ve yardım almak amacıyla Hamas'a katılmaya teşebbüs ettiği ileri sürüldü.

Avad hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlanacağı da belirtildi.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı isimlerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, kendisine yönelik suikast iddiasının ardından Filistinlileri hedef alan adımlar atmayı sürdüreceğini söyledi.

Ben-Gvir, kendisine yönelik 9 suikast teşebbüsünde bulunulduğunu da iddia etti.

Filistinlilerin sistematik olarak işkence ve türlü hak ihlallerine maruz kaldığı İsrail hapishanelerinde "reform yapmaya" devam edeceğini ileri süren Ben-Gvir, Filistinlilere ait evleri yıkmaya, Filistinli esirlere idam cezasının arkasında durmaya ve İsraillileri silahlandırmaya devam edeceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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