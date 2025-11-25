İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Lapid, Trump'ın Gazze Planını Oylatacak

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planını İsrail Meclisi'nde oylamaya sunacağını açıkladı.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, gelecek hafta konuya ilişkin bir önerge sunacağını kaydetti.

Oylamaya sunacağı önergenin "İsrail Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planını kabul etmeye ve benimsemeye karar verdi." ifadesini içereceğini belirten Lapid, Trump'ın planını desteklediklerine ve planın aşamalarının hayata geçirilmesi yönündeki çabalarını takdir ettiklerine işaret etti.

Lapid, İsrail Meclisi'ndeki tüm partilerin Trump'ın planını destekleyecek şekilde oy kullanmasını beklediğini aktardı.

İsrail basını ise ana muhalefet lideri Lapid'in hamlesinin, bazı bakanların Trump'ın planının belirli kısımlarına karşı çıkması nedeniyle, koalisyon hükümetini zor durumda bırakmayı amaçladığını yazdı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için bölgenin geleceğini de şekillendirecek aşamalardan 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.