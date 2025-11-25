Haberler

İsrail'de Ana Muhalefet Lideri Lapid, Trump'ın Gazze Planını Oylatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının İsrail Meclisi'nde oylamaya sunulacağını duyurdu. Lapid, tüm partilerin planı desteklemesini beklediğini ifade etti.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planını İsrail Meclisi'nde oylamaya sunacağını açıkladı.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada, gelecek hafta konuya ilişkin bir önerge sunacağını kaydetti.

Oylamaya sunacağı önergenin "İsrail Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik planını kabul etmeye ve benimsemeye karar verdi." ifadesini içereceğini belirten Lapid, Trump'ın planını desteklediklerine ve planın aşamalarının hayata geçirilmesi yönündeki çabalarını takdir ettiklerine işaret etti.

Lapid, İsrail Meclisi'ndeki tüm partilerin Trump'ın planını destekleyecek şekilde oy kullanmasını beklediğini aktardı.

İsrail basını ise ana muhalefet lideri Lapid'in hamlesinin, bazı bakanların Trump'ın planının belirli kısımlarına karşı çıkması nedeniyle, koalisyon hükümetini zor durumda bırakmayı amaçladığını yazdı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için bölgenin geleceğini de şekillendirecek aşamalardan 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.