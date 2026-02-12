İsrail, "Davud Sapanı" hava savunma sistemi testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu

İsrail, "Davud Sapanı" (David's Sling) hava savunma sistemi için gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD ortak üretimi olan sistemin test sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Davud Sapanı'nın "füzeler, roketler, seyir füzeleri ve uçaklar dahil çeşitli tehditleri engellemek üzere tasarlandığı" belirtilerek, yapılan çok sayıda testin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Testlerin mevcut ve ortaya çıkabilecek farklı türde zorlu senaryoları kapsadığı aktarıldı, ancak içeriğe dair ayrıntı paylaşılmadı.

Sistem, İsrail Füze Savunma Kurumu ile ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) tarafından geliştiriliyor.

İsrail hava savunma sistemleri 4 katmana ayrılıyor

İsrail'in hava savunma sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

İsrail ordusunun envanterinde ayrıca ABD yapımı THAAD balistik füze savunma sistemleri de bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilişkin müzakereler sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını belirtiyor.

İran lideri Ali Hamaney, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bir gün sonra 2 Şubat'ta İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.