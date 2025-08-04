İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Litvanya Ziyareti Protesto Edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Litvanya ziyareti, ülkedeki bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre, Herzog'un ülkenin başkenti Vilnius'a yaptığı ziyaret nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Herzog'un Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ile görüşmesi sırasında ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında toplanan bir grup, "Gazze'ye yemek", "İşgali durdurun, soykırımı durdurun" sloganları attı ve "Kanlı ellerle tokalaşma", "Suç ortağı olmak istemiyoruz" ve "Soykırımı tanıyın" yazılı dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Nauseda, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'deki insani krize ilişkin endişelerini dile getirdi.

Açlığın, siyasi ya da askeri bir mücadelenin aracı olarak kullanılamayacağını belirten Nauseda, "Gazze Şeridi'ndeki insani durum vahametini koruyor. İsrail hükümetine, özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yeterli insani yardımın ulaştırılması ve dağıtımının sağlanması için acil adımlar atma çağrısında bulunuyorum." dedi.

Bu arada, Litvanya-İsrail iş forumunun düzenlendiği otelin önünde ve akşam saatlerinde hükümet binası yakınındaki meydanda da gösteriler yapıldı.

Hükümet binası yakınında toplanan yüzlerce gösterici tencere, tava ve çeşitli mutfak aletleriyle gürültü çıkardı.

Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı ve "Açlık bir savunma değil", "Suç ortağı olmak istemiyoruz", "Soykırımın parçası olmayın", "Soykırımı ciddiye alın" yazılı pankartlar taşıdı.

Daha sonra büyük bir Filistin bayrağı açan göstericiler, "İşgale son, soykırıma son", "Çocukları öldürmeyi bırakın" sloganları attı.

Herzog, Litvanya'nın ardından Letonya ve Estonya'yı da ziyaret edecek.