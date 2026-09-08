İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan İngiltere'nin "tarihin yanlış tarafında durduğu" iddiası

Londra yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelecek mallara yönelik yaptırım kararını açıklamaya hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "bunun gerçekleşmesi durumunda İngiltere ve benzer kararı alacak ülkelerin tarihin yanlış tarafında yer almış olacağını" iddia etti.

Herzog, Batı Kudüs'teki İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin uygulayacağı muhtemel yaptırımların İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere müdahale anlamı taşıdığını savundu.

Gazze Şeridi'ne 2 yıl boyunca soykırım saldırıları düzenleyen, bölgede uyguladığı ablukayla büyük bir insani kriz yaşanmasına neden olan ve ateşkese rağmen saldırıları sürdürerek yeniden imar için izin vermeyen İsrail'e "yaptırım uygulanmaması" çağrısında bulunan Herzog, yaptırımların değil diyaloğun çözüm olduğunu ve "yaptırım ve boykotların çıkmaz sokak" olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası basında, İngiltere'nin bugün, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı yaptırım kararını açıklayabileceği belirtilmişti.

İngiltere'nin kararının, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların ticaretinin yasaklanmasını ve inşaat faaliyetlerinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımları da içerebileceği aktarılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, daha önce İsrail'in Doğu Kudüs'ü tamamen izole etme ve Batı Şeria'nın kuzey ve güneyini bölme amacı taşıyan E1 yasa dışı yerleşim projesini "uluslararası hukukun açık ihlali" şeklinde niteleyerek Filistin topraklarının gasbedilmesi karşısında atacakları adımları değerlendirdiklerini kaydetmişti.

Miliband, "Atılacak adımları hükümet içinde ve müttefiklerimizle ele alıyoruz. Bu konuda sabırlı olunursa gelecek haftalarda daha fazla şey söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA