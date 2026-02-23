İsrail Cezaevi Müdürü, sinagog mensupları için Filistinlilerin tutulduğu hapishaneye gezi organize etti

İsrail Cezaevi Servisi (IPS) Müdürü Kobi Yaakobi'nin, bağlı bulunduğu sinagogun cemaati için Hamas mensuplarının tutulduğu yüksek güvenlikli bir cezaevine gezi organize ettiği ortaya çıktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Yaakobi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Har Homa (Cebel Ebu Ganim) yerleşimindeki bir sinagogdan 20 kişilik grup için Nitzan Hapishanesi'ne gezi ayarladı.

Habere göre, aralarında bir hahamın da bulunduğu grup, Hamas mensuplarının tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneye IPS'ye ait bir otobüsle götürüldü.

İlk olarak adli suçlardan hüküm giyenlerin koğuşlarına götürülen gruba, daha sonra Hamas mensuplarının tutulduğu yüksek güvenlikli bölüm gezdirildi.

Cezaevi turuna katılanlar, Hamas mensuplarını yerde kelepçeli vaziyette yatarken gördüklerini söylerken bir cezaevi yetkilisi ise kelepçeli vaziyette yerde yatırılmalarının rutin bir prosedür olduğunu ifade etti.

Hamas mensuplarının tutulduğu cezaevinde öğle yemeği de yiyen İsrailli grup, cezaevi yönetimine "misafirperverliklerinden" ötürü teşekkür etti.

İsrail Cezaevi Servisi ise yaptığı açıklamada, Yahudi grup için organize edilen geziyi, " İsrail'in en zor ve acımasız düşmanlarıyla günlük olarak ilgilenen gardiyanları ziyaret etmek." ifadeleriyle meşrulaştırmaya çalıştı.

İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Yakoobi'nin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de sık sık Filistinlilerin tutulduğu İsrail hapishanelerine provokatif ziyaretlerde bulunuyor.