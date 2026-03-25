İsrailli Büyükelçi, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıların kendilerine müttefik kaybettirdiğini söyledi

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının Tel Aviv'e müttefik kaybettirdiğini belirtti.

Leiter, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da Filistinlilere saldıranları "Yahudi aşırılıkçılar" olarak niteleyen Leiter, bunlarının "sayısının oldukça az olduğunu" savundu.

Büyükelçi Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarındaki artışın ABD siyasetinde dalgalanmalara yol açtığı ve İsrail'in müttefik kaybettiği konusunda uyarıda bulundu.

Batı Şeria'da saldırı gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tüm İsrail'i lekelediği" ve müttefik kaybettikleri değerlendirmesinde bulunan Leiter, "Dostlarımızı kaybediyoruz. Washington'da bu olaylar yüzünden İsrail'den kesinlikle uzaklaşan insanlar var. Kendi partileri içinde bize destek vermeye devam etmek için çabalayan Demokratların elindeki kozları zayıflatmamalıyız. Sanki bizi desteklemek isteyenleri bizzat kendimiz itiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, gasbedilen Filistin topraklarında yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistin belde ve köylerine saldırılar düzenliyor.