İsrailli Büyükelçi, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıların kendilerine müttefik kaybettirdiğini söyledi

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Batı Şeria'daki Yahudi aşırılıkçıların saldırılarının, İsrail'in ABD'deki müttefiklerini kaybetmesine yol açtığını belirtti. Leiter, bu durumun İsrail'in dış ilişkilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının Tel Aviv'e müttefik kaybettirdiğini belirtti.

Leiter, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da Filistinlilere saldıranları "Yahudi aşırılıkçılar" olarak niteleyen Leiter, bunlarının "sayısının oldukça az olduğunu" savundu.

Büyükelçi Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarındaki artışın ABD siyasetinde dalgalanmalara yol açtığı ve İsrail'in müttefik kaybettiği konusunda uyarıda bulundu.

Batı Şeria'da saldırı gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tüm İsrail'i lekelediği" ve müttefik kaybettikleri değerlendirmesinde bulunan Leiter, "Dostlarımızı kaybediyoruz. Washington'da bu olaylar yüzünden İsrail'den kesinlikle uzaklaşan insanlar var. Kendi partileri içinde bize destek vermeye devam etmek için çabalayan Demokratların elindeki kozları zayıflatmamalıyız. Sanki bizi desteklemek isteyenleri bizzat kendimiz itiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, gasbedilen Filistin topraklarında yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistin belde ve köylerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı