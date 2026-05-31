İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tulkerem ve Nur Şems kamplarında askeri operasyonlarını ilerletiyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Tulkerem ve Nur Şems kamplarında sürdürdüğü askeri operasyonları 31 Temmuz 2026’ya kadar uzatma kararı aldı. Tulkerem Valisi, bu durumun Filistinlilere yönelik saldırıları artıracağını ve binlerce ailenin acısını derinleştireceğini belirtti.

İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems ve Tulkerem kamplarında sürdürdüğü askeri operasyonları, gelecek temmuz ayının sonuna kadar devam ettirme kararı aldığı bildirildi.

Tulkerem Valisi Abdullah Kumeyl, yaptığı yazılı açıklamada, " İsrail, Tulkerem ve Nur Şems mülteci kampları sakinlerine yönelik saldırılarını 31 Temmuz 2026 tarihine dek uzatma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Tulkerem Valisi, bu durumun Filistin vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda daha büyük bir tırmanışa yol açacağını; saldırganlık sonucu zorla yerlerinden edilen binlerce ailenin çektiği acıların devamı anlamına geldiğini kaydetti.

İsrail ordusunun eylemlerini "evlerin ve ticarethanelerin yıkımı, altyapının yok edilmesi operasyonları" olarak nitelendiren Vali Kumeyl, Filistin halkını hedef alan bu sistematik politikanın, her iki mülteci kampının kimliğini yok etmeye yönelik büyük bir tahribata yol açtığının altını çizdi.

Tulkerem Valisi, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden İsrail saldırılarının durdurulması için acil müdahalede bulunmalarını istedi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerem ve Nur Şems kamplarına yayıldı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı, 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
