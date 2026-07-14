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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinli aileye ait 230 metrekarelik evi 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıktı, su kuyusunu da doldurdu. Saldırılarda bazı Filistinliler göz yaşartıcı gazdan etkilendi. 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da şiddet olayları arttı; 1179 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi daha "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistinli aktivist Usame Muhamera, İsrail güçlerinin, El-Halil kentindeki Yatta beldesinin doğusundaki Deyrat köyünde Filistinli Usame İsa Musaf'a ait 230 metrekare bir evi yıktığını kaydetti.

Söz konusu evde 12 kişiden oluşan 2 ailenin yaşadığını, ayrıca İsrail güçlerinin 200 metreküplük bir su kuyusunu da doldurduğunu aktaran Muhamera, İsrail güçlerinin bölge sakinlerine saldırdığını ve bazı Filistinlilerin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu sürede Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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