Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 50 ev ve ağılı yıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Kefr Sülüs beldesinde zorla göç ettirilen Filistinli bedevilere ait 50 evi ve ağılı yıktı. Belediye Başkanı, 120 yıldan fazla süredir bu topraklarda yaşayan Arab el-Huli topluluğunun mülklerinin saldırıya uğradığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefr Sülüs beldesinde zorla göç ettirdikleri Filistinli bedevilere ait 50 ev ve ağılı yıktı.

Kefr Sülüs Belediye Başkanı Cihad Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, geçen şubat ayında beldenin doğusunda tehdit ve silahla zorla göç ettirdikleri Arab el-Huli bedevi topluluğuna ait mülklere saldırdığını belirtti.

Avde, gaspçı İsraillilerin, Filistinlilere ait taştan ve sacdan yapılan ev ve ağılları barındıran 50 yapıyı yıktığını ifade etti.

İsraillilerin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Arab el-Huli topluluğunun 120 yıldan fazla süredir bu topraklarda yaşadığını belirten Avde, topluluğa ait 30 dönüm arazi üzerindeki yapıların yıkılıp, talan edildiğini söyledi.

Avde, gaspçı İsraillilerin Filistinli topluluklara saldırılarına aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İsrailliler, bölgede yaşayan Filistinli bedevi aileleri, silahla tehdit ederek, koyunlarını otlatmalarını ve suya erişimlerini engelleyerek arazilerini terk etmeye zorluyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu