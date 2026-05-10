Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 50 ev ve ağılı yıktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kefr Sülüs beldesinde zorla göç ettirdikleri Filistinli bedevilere ait 50 ev ve ağılı yıktı.

Kefr Sülüs Belediye Başkanı Cihad Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, geçen şubat ayında beldenin doğusunda tehdit ve silahla zorla göç ettirdikleri Arab el-Huli bedevi topluluğuna ait mülklere saldırdığını belirtti.

Avde, gaspçı İsraillilerin, Filistinlilere ait taştan ve sacdan yapılan ev ve ağılları barındıran 50 yapıyı yıktığını ifade etti.

İsraillilerin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Arab el-Huli topluluğunun 120 yıldan fazla süredir bu topraklarda yaşadığını belirten Avde, topluluğa ait 30 dönüm arazi üzerindeki yapıların yıkılıp, talan edildiğini söyledi.

Avde, gaspçı İsraillilerin Filistinli topluluklara saldırılarına aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İsrailliler, bölgede yaşayan Filistinli bedevi aileleri, silahla tehdit ederek, koyunlarını otlatmalarını ve suya erişimlerini engelleyerek arazilerini terk etmeye zorluyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.