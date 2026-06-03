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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koydu

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziyi 'askeri bölge' bahanesiyle gasbetti. Filistinli yetkililer, bu eylemin C bölgesinde toprak kontrolünü genişletme ve yerleşim faaliyetlerini destekleme amacı taşıdığını belirtiyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziyi "askeri bölge" bahanesiyle el koydu.

Filistin'de Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verdi.

Beşarat, İsrail makamlarının Tubas'ın doğusundaki Teyasir köyünde Filistinlilere ait 42 dönüm arazinin "askeri bölge" olduğu bahanesiyle "gasbetme kararı" aldığını belirtti.

Tubas kentinin Batı Şeria'nın C bölgesinde olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın C bölgesinde toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria ; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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