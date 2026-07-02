İsrail Güçleri, Batı Şeria'nın Sincil Kasabasına Giden Tüm Yolları Kapattı, 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

RAMALLAH, 2 Temmuz (Xinhua) -- İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Sincil kasabasına giden tüm yolları kapattı ve Batı Şeria genelinde düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait bir iş makinesinin çarşamba günü tarım yolları da dahil olmak üzere Sincil'e giden tüm yolları toprak yığınlarla kapatarak kasabayı ve bölge halkını fiilen izole ettiğini belirtti.

Sincil Belediye Başkanı Mu'taz Tawafsha Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bu uygulamanın bölgedeki İsrailli yerleşimcilere hizmet ettiğini, kasabanın ekonomik ve tarımsal faaliyetlerini aksatıp çiftçilerin arazilerine erişimini engellediğini kaydetti.

Öte yandan sivil toplum kuruluşu Filistinli Esirler Kulübü'nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Filistinliler arasında beş kadının da bulunduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde günlük gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü ve 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 24.000'i aştığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua