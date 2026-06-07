İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi gasbetme kararı aldı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait 130 dönümlük araziyi "askeri nedenlerle" gasbetme kararı aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Cenin'in Arrabe beldesinde Filistin hükümetinin ve özel tarım alanlarının bulunduğu 128 dönümlük arazi hakkındaki kararı tebliğ etti.

İsrail makamlarının beldede 128 dönüm arazinin "askeri nedenlerle" gasbedileceğini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Cenin'in Ceba beldesinde de aynı şekilde İsrailliler tarafından gasbedilerek kurulan Tarsala Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinlilere ait 2 dönüm araziye İsrail tarafından el konulacağı ifade edildi.

126 dönümde zeytin ağaçları sökülecek

Cenin'in Raba beldesinde ise İsrail makamlarının, Filistinlilere ait 126 dönüm arazideki zeytin ağaçlarının "güvenlik" gerekçesiyle sökülmesi talimatı verdiği belirtildi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'daki toprak gasbını genişletmek ve yerleşim birimi faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.