(ANKARA) - İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul Levent'te bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu etrafında öğlen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Başkonsolosluk civarında bir çatışma yaşandığı ve çatışmanın ardından bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Konuya yakın kaynaklar, şu anda Türkiye'de İsrailli diplomat bulunmadığının altını çizdi.

