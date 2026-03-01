İsrail'in Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da dün düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde El Halil'in güneyindeki Dura beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Muhammed Cihad Meseleme'nin (25) yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin batnından yaraladığı Meseleme, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli gencin, dün aldığı ağır yara nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.