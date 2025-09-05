Haberler

İsrail Baskınında 20 Filistinli Yaralandı

El Halil kentinde gerçekleştirilen baskında, aralarında 3 yaşında bir bebeğin de bulunduğu 20 Filistinli yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, birçok kişi hastaneye kaldırıldı.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine düzenledikleri baskında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 20 kişiyi yaraladı.

Aktivist Usame el-Mahamra AA muhabirine yaptığı açıklamada onlarca İsraillinin Mesafir Yatta'daki Hillet ed-Dab köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Bıçak ve sopalarla Filistinlilere saldıran İsraillilerin, aralarında 3 yaşında bebek ve yaşlıların da yer aldığı 20 kişiyi yaraladığını aktaran Mahamra, yaralıların bir kısmının bıçaklandığını, bazılarında kırık ve ezikler oluştuğunu söyledi.

Mahamra, 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
