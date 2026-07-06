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Netanyahu'dan Trump'a: F-35 Türkiye'ye verilmesin

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun görüşmede 36. ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Öte yandan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi.

Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News'e dün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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