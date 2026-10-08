İsrail basını, Bakan Katz'ın Batı Şeria'da aktivist yasağı talimatı verdiğini yazdı

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İsrail basını, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlileri İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşı koruyan aktivistlerin bölgeye girişinin yasaklanması veya sınır dışı edilmesi için talimat verdiğini yazdı.

The Jerusalem Post'un haberine göre, Katz, zeytin hasadı yapan Filistinlileri yerleşimci saldırılarından koruyan İsrailli veya yabancı aktivistlerin mahkeme kararı olmaksızın "idari kararlarla" bölgeye girişlerinin yasaklanması veya sınır dışı edilmeleri için çalışma yürütülmesini istedi.

İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşun başkanı Israel Ganz'ın Bakan Katz'a başvurarak Filistinlileri koruyan aktivistlerin zeytin hasadı yapılan bölgelere girmelerini önleyecek adımlar atmasını istediği aktarıldı.

Haberde, Ganz'ın Filistinlileri korumak için Batı Şeria'da faaliyet gösteren "Go Palestine", "Protect the Harvest", "Faz3a" ve "Uluslararası Dayanışma Hareketi" gibi kuruluşları hedef gösterdiği belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan Ganz, İsrailli veya yabancı aktivistlerin bölgeye gelmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Bakan Katz'ın verdiği talimat, Küresel Sumud Filosu'nun Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlileri İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşı korumak için bölgeye gitme çağrısının ardından geldi.

Batı Şeria'da zeytin sezonu tehdit altında

İşgal altındaki Batı Şeria genelinde zeytin hasadı mevsimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tırmanan saldırıları ve İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle ciddi riskler barındırıyor.

Filistinli çiftçiler için kayıp, tek bir sezonun ürününü toplayamamakla sınırlı kalmıyor; uzun süre toprağa ulaşamamak ağaçların kurumasına ve bakımının yapılamamasına yol açıyor.

Filistinliler için hem ekonomik hem de sosyal bir şölen niteliği taşıyan bu dönem, artık can güvenliği endişesiyle geçiyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde 750 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.

Kaynak: AA