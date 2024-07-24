Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto eden gruba müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

KONGRE BİNASININ ÖNÜ KARIŞTI

ABD Kongresi'ne hitap eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik Washington'daki protestolarda polis ile göstericiler karşı karşıya geldi. Sabah saatlerinden itibaren Washington'ın çeşitli yerlerinde devam eden Netanyahu karşıtı gösteriler, Kongre binası çevresinde öğleden sonra da devam etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını yaptığı Kongre binasının kuzey kanadında toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde slogan attı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.