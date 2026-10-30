Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ben-Gvir ile sağcı hükümeti koruma yollarını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonrasında aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir ile sağcı hükümetin korunması yollarını görüştü. Görüşmede, Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle kurulabilecek solcu hükümetin engellenmesi de ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonrasında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lider???????i Itamar Ben-Gvir'le hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Ben-Gvir, dün Netanyahu ile uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı partiden yapılan açıklamada, "Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki görüşmede sağcı hükümetin muhafaza edilmesi ve 'terör destekçilerinin' desteğini alan solcu bir hükümetin kurulmasının engellenmesi yolları ele alındı." ifadesine yer verildi.

Netanyahu ve Ben-Gvir, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet bloğunun İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurmasından endişe duyuyor.

Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerden biri olarak öne çıkan Ben-Gvir, seçimlerden önce Netanyahu'nun ABD yönetimine, kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini iddia ediyordu.

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

Kaynak: AA
Bu haber 211 sitede yayınlandı.
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek

Denetimlerde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar

Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor?

MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip

Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip
Yemen'de Husiler çocukları sınıflardan alıp askeri eğitime götürmeye başladı

Okullara skandal talimat! Sınıflardan toplayıp savaşa götürüyorlar