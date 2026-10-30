İsrail Başbakanı Netanyahu, Ben-Gvir ile sağcı hükümeti koruma yollarını görüştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim sonrasında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lider???????i Itamar Ben-Gvir'le hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir araya geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Ben-Gvir, dün Netanyahu ile uzun süreli bir toplantı gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı partiden yapılan açıklamada, "Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki görüşmede sağcı hükümetin muhafaza edilmesi ve 'terör destekçilerinin' desteğini alan solcu bir hükümetin kurulmasının engellenmesi yolları ele alındı." ifadesine yer verildi.

Netanyahu ve Ben-Gvir, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet bloğunun İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurmasından endişe duyuyor.

Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet politikasının ardındaki isimlerden biri olarak öne çıkan Ben-Gvir, seçimlerden önce Netanyahu'nun ABD yönetimine, kendisini dışlayarak muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile hükümet kurma sözü verdiğini iddia ediyordu.

İsrail'de 27 Ekim Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Yusuf Cabbarin liderliğindeki Ortak Liste ve Mansur Abbas'ın Birleşik Arap Listesi (Raam Partisi) toplamda 19 milletvekili elde ederek İsrail Meclisinde kilit konuma yerleşti.

Arap partilerinin bu denli yüksek sandalye sayısına ulaşmasının ardından 53 milletvekili çıkaran Netanyahu'nun iktidar bloku ile 48 sandalyede kalan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun tek başına hükümet kurma ihtimali bulunmuyor.

Kaynak: AA