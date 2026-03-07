Netanyahu, Al Nahyan ile BAE'de mahsur kalan İsraillilerin tahliyesini görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a başlatılan saldırılar sonrası BAE'de mahsur kalan İsraillilerin tahliyesini ele aldı. Al Nahyan, tahliye uçuşlarının düzenlenmesi talebine olumlu yanıt vererek Emirates Havayolları'na uçuşları organize etmesi için talimat verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda İran'a başlatılan saldırıların ardından "BAE'de mahsur kalan İsraillilerin tahliyesini" görüştüğü bildirildi.
Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.
İkili İran'a başlatılan saldırıların ardından BAE'de mahsur kalan İsrail vatandaşlarının geri getirilmesi konusunu ele aldı.
Netanyahu cumartesi akşam saatlerinde gerçekleştirdiği görüşmede, Al Nahyan'dan BAE'de mahsur kalan İsraillilerin tahliye uçuşlarını onaylamasını istedi.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın talebe olumlu yanıt verdiği, Emirates Havayolları'na en kısa sürede İsrail'e uçuşlar düzenlemeleri için doğrudan talimat verdiği bildirildi.
Dubai'de mahsur kalan 4 bin İsrail vatandaşını ülkeye getirecek uçuşların finansmanının BAE'ye ait olacağı da vurgulandı.