İsrail Bakanından Almanya'ya Sert Tepki: Nazizm'i Destekliyor Muyuz?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Filistin- İsrail meselesinde iki devletli çözüm süreci başlamalıdır" açıklaması sonrası Almanya'nın "80 yıl sonra yeniden Nazizm'i desteklemeye başladığı" iddiasında bulundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle önce çıkan Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Almanya'nın İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecinin başlaması gerektiği yönündeki açıklaması sonrası yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Holokost'tan 80 yıl sonra Almanya, Nazizm'i desteklemeye geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Wadephul yaptığı açıklamada, "Almanya için Filistin devletinin tanınması daha ziyade bu sürecin sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.