Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Bakanı Katz, İran saldırısında Netanyahu ve Zamir'le hemfikir olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a saldırı konusunda Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir ile aynı görüşte olduğunu savundu. Katz'ın ofisi, seçim sonrası koalisyon müzakereleri sürerken alınan kararların orduyla tam işbirliği içinde alındığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı konusunda kendisinin, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in aynı görüşte olduğunu savundu.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de ordu ile siyasi kademe arasında İran'a saldırı tartışmalarının yaşandığına dair haberlerin ardından Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir ile diğer üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından koalisyon müzakereleri sürerken bu dönemde alınan tüm kararların "sorumlu bir şekilde" ve "orduyla tam işbirliği içinde" alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada Katz, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ben ve Genelkurmay Başkanı, İran meselesinde her bakımdan aynı görüşteyiz." iddiasında bulundu.

İsrail basını, seçimlerin ardından Zamir'in Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüştü.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama uyarısında bulunmuş ve bir güvenlik brifingi istemişti.

Kaynak: AA
Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden 'Dalarım sana' çıkışı

Salon bir anda karıştı: Mecliste ağza alınmayacak sözler!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jennifer Lopez yeni şarkısını ilk kez tanıttı: 57 yaşında nefes kesti

Genç kızlara taş çıkartır! Kim der 57 yaşında
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Dorgeles Nene 'Ben gidiyorum' dedi

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Ben gidiyorum" dedi
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor24

Aynı blokta kalıyorlar
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı69

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Eski eşten Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak

Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Antalya bu konuşmayı ayakta alkışladı