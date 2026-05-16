İsrail'in Lübnan'da bir sağlık merkezine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Haruf beldesinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ateşkes sürecine rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam saatlerinde Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
