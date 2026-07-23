İsrail askerlerinin ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde açtığı ateşte Suriyeli bir kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese ve Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyinde açtığı ateş sonucu Suriyeli bir işçi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı İbil es-Saki beldesine ateş açması sonucu Suriyeli bir işçi yaralandı.

Yaralı kişi, Lübnan Kızılhaçı ekiplerince Mercayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu ayrıca beldenin Neba bölgesi çevresinde gece boyunca ağır makineli tüfeklerle yoğun ateş açarken, peş peşe gerçekleştirdiği patlamalarla bazı ev ve iş yerlerini yıktı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.