Lübnan resmi ajansı: İsrail, Lübnan'ın güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Galile beldesine fosfor bombasıyla saldırdı. Saldırıda tarım arazileri ve narenciye bahçelerinde yangın çıktı, can kaybı bildirilmedi. Ayrıca İHA'larla düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine fosfor bombasıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Sur kentine bağlı Galile beldesi ormanlarını yangın çıkaran fosfor bombası ile hedef aldı.

Saldırı sonrası bölgedeki tarım arazileri ile narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarıldı.

Galile'deki saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in hava saldırılarında 6 kişi yaralandı

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Duveyr, Arnon, Yahmir eş-Şakif, Kefr Rumman beldeleri ile Nebatiye'de çeşitli noktaları hedef aldı.

İlk belirlemelere göre Duveyr'deki saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Vadi Cilo el-Bazuriyye yolunda bir akaryakıt istasyonu yakınına düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 151 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
