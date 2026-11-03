Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin güneyinde 1 Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Mevasi bölgesinde üniversite kampüsü girişinde sivillerin toplandığı alanı hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde, üniversite kampüsünün giriş kapısında sivillerin toplandığı alanı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Resmi verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1599 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 774 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 615'e, yaralı sayısı 175 bin 899'a yükseldi.

Kaynak: AA
Bu haber 95 sitede yayınlandı.
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Erdoğan'dan 8 yıl sonra gerçekleşen ziyarette "nükleer santral" imzası
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti

Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım

Özel'den Erdoğan'a çağrı: Birlikte yapalım, iki elle oy vereceğiz
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı