İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin güneyinde 1 Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde, üniversite kampüsünün giriş kapısında sivillerin toplandığı alanı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Resmi verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1599 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 774 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 615'e, yaralı sayısı 175 bin 899'a yükseldi.

Kaynak: AA