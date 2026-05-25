İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu, bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin güneyinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara saldırdı. Saldırıda 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait "Apache" tipi helikopterler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yoğun ateşle hedef aldı.

Saldırıda 6 yaşındaki Muna Nebil Ebu Lebde ile Henan Abdunnasır Mahmud isimli bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

Acılı baba hastanede küçük kızına sarılarak gözyaşı döktü

İsrail ateşinde yaşamını yitiren 6 yaşındaki kızın kolunun sargıda olması dikkati çekti.

Filistinli baba, İsrail'in hayattan kopardığı küçük kızına sarılarak gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı'na günler kala Gazze'de çocuklar tüm imkansızlarla rağmen bayramı kutlamaya hazırlanırken, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle çok sayıda çocuk ise hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Et-Tevam bölgesinde birkaç gün önce İsrail saldırısında yaralanan bir Filistinli de hayatını kaybetti. Bugün yaşamını yitiren Nidal Şelha'nın birkaç gün önce Gazze kentinin kuzeybatısındaki "17 Kavşağı" yakınında sivillerin hedef alındığı İsrail saldırısında yaralandığı aktarıldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
